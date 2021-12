Und so wabert ein Gefühl der Unzufriedenheit durchs Land, verstärkt durch die Angst vor Unfrieden in der Welt. Könnte Amerika in einen Krieg um die Ukraine hineingezogen werden? Eskaliert auch der Streit mit China, nachdem Joe Biden den diplomatischen Boykott der olympischen Spiele in Peking angekündigt hat? Und ist der US-Präsident dem Konflikt mit Putin und Xi wirklich gewachsen, nachdem er den Afghanistan-Abzug so chaotisch gemanaged hat?