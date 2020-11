Biden führt und holt in wichtigen Staaten auf

US-Medien berichten, dass noch Hunderttausende Stimmen ausgezählt werden müssen, nicht nur in Philadelphia. Der Journalist Dave Wasserman geht davon aus, dass Biden noch sehr viel "Boden gutmachen wird" - und am Ende Pennsylvania und seine 20 Wahlleute gewinnen dürfte. "This isn't a nail biter", twittert er. "Es ist kein Krimi". Am Ende könnte Biden Pennsylvania sogar deutlicher gewinnen, als es zu Beginn der Wahlnacht den Anschein hatte.