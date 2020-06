Varoufakis: Der Plan enthält keinen Schuldentransfer, aber dieser Streit ist von Bedeutung. Je größer der Anteil ist, der als Kredit vergeben wird, desto unbedeutender wird das ganze Paket. Dieses Paket ist ja nicht nichts, aber es ist unbedeutend im Vergleich zu der Rezessionswelle, die auf uns zukommt.



Um es einfach zu sagen: In Griechenland haben wir seit 2010 Erfahrungen mit Strukturfonds. Sie haben geholfen. Sie waren nicht ohne Bedeutung. Aber sie waren unbedeutend im Vergleich zur Austerität, die uns die Troika auferlegt hat. Vor so etwas wird in den kommenden Jahren die ganze EU stehen.