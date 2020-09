So wird es auch darum gehen, welche Rolle Pius XII. und die katholische Kirche in der Nachkriegszeit spielten. Was wusste der Papst über die sogenannte Rattenlinie, also die Fluchtrouten führender Nazis nach Südamerika? Welche Rolle spielte Pius XII. bei der Ost-West-Blockbildung oder der neuen Friedensordnung in Europa? Es sei auffallend, so Wolf, dass Konrad Adenauer, Robert Schumann und Alcide de Gasperi Audienzen beim Papst hatten, also genau jene Männer, die später zu den treibenden Kräften eines vereinten Europas wurden.



Neben den politischen gibt es auch eine Reihe innerkirchlicher und theologischer Themen, bei denen die Archivöffnung Licht ins Dunkel bringen soll. So hatte sich Pius XII. 1947 in einem lehramtlichen Dokument zu Fragen der Weihe von Diakonen, Priestern und Bischöfen geäußert und einige Änderungen eingeführt. Die genaueren Zusammenhänge und Hintergründe könnten wichtig sein bei der Frage, ob und wie die kirchliche Lehre in so zentralen Punkten wie etwa der Weihe verändert wurde.