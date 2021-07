Der Verband der Kreuzfahrt-Reedereien sagte, das Verbot sei "keine schlechte Nachricht". Auf Venedig hätte die Industrie in diesem Jahr ohnehin keine Priorität gelegt. Nun habe man etwas mehr Planungssicherheit. Für den Übergang solle der Hafen in Marghera, an dem derzeit etwa Containerschiffe anlegen, als Anlegestelle dienen. Das sei allerdings lediglich eine vorläufige Lösung.