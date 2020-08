Venezuelas blutiges Gold

In der Corona-Krise schießt der Goldpreis auf Rekordhöhen. Ein Teil des derzeit auf den Märkten gehandelten Edelmetalls stammt offenbar aus den illegalen Minen in Venezuela. "Für Goldkäufer und Verarbeiter ist es wichtig sicherzustellen, dass venezolanisches Gold in ihren Lieferketten nicht mit dem Blut venezolanischer Opfer befleckt wird", fordert Jose Miguel Vivanco, Amerika-Direktor von Human Rights Watch.