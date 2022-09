Jourová: Das Problem ist, dass freie Presse auch in der EU nicht selbstverständlich ist. In der Vergangenheit galt: Medien sind eine Säule der Demokratie, sie sind frei in ihrer Arbeit und wir können uns auf ihre Unabhängigkeit verlassen. Aber in der Zwischenzeit haben wir gesehen, dass das Vertrauen der Menschen in die Medien immer mehr abnimmt. Das kann einer der Gründe sein, warum wir auch mehr politischen Druck auf die Medien sehen.