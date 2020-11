Am vergangenen Dienstag übernahm der bisherige Parlamentspräsident Manuel Merino, ein landesweit wenig bekannter Reisbauer, übergangsweise das Amt des Staatschefs. Doch die Proteste rissen nicht ab und das harte Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten in den vergangenen Tagen führte zu zusätzlichem Unmut. Zwei junge Männer wurden erschossen, zahlreiche Minister verließen das Kabinett. Nach nur fünf Tagen im Amt kündigte Merino am Sonntag seinen Rücktritt an. Am Montag wählte das Parlament den Abgeordneten Sagasti mit deutlicher Mehrheit zu seinem Präsidenten, womit er automatisch Interimspräsident des Landes wurde.