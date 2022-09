Reform oder Tod : Die Vereinten Nationen am Wendepunkt

Viele Kriege und Katastrophen später stecken die Vereinten Nationen in einer Krise, die ihre Existenz in Frage stellt. Nichts macht das deutlicher als der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Als russische Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschieren, ein klarer Bruch der Charter der Vereinten Nationen, hat ausgerechnet Russland die Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat inne, dem wichtigsten UN-Gremium, dessen Aufgabe es ist, für Sicherheit und Frieden in der Welt zu sorgen.