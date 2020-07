Russland-Referendum endet

Wladimir Putin will sich den Zugriff auf die Macht sichern.

Quelle: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

In Russland endet heute die Abstimmung über die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes. Mit dem neuen Grundgesetz könnte Kremlchef Wladimir Putin dauerhaft an der Macht bleiben, wenn er wiedergewählt wird. Der letzte Abstimmungstag ist zugleich der Hauptwahltag - ein staatlich verordneter arbeitsfreier Tag in Russland.



110,5 Millionen Wähler sind aufgerufen, über die Änderungen zu entscheiden. Erste Ergebnisse werden nach Schließung der Wahllokale in der Ostsee-Exklave Kaliningrad um 20 Uhr MESZ erwartet.