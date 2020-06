Eigentlich hätte die Amtszeit von Johannes Masing als Richter am Bundesverfassungsgericht am 2. April geendet. Zwölf Jahre hat der 61-Jährige am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe gewirkt: Formal wurde er am 1. April 2008 als Richter des I. Senats am Bundesverfassungsgericht ernannt und hat die vorgeschriebene Amtszeit erfüllt.