Erstmals wurde die bayrische Grenzpolizei 1948 eingeführt und unter anderem für die Kontrollen an Grenzübergängen und Flughäfen in Bayern eingesetzt. 50 Jahre später, am 1. April 1998, nach dem Wegfall der EU-Binnengrenzkontrollen im Schengenraum wurde sie als eigenständiger Verband aufgelöst.