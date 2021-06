Schwere Vorwürfe machte der Forscher Quent dem Ex-Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, der für die CDU in den Bundestag will. Über Maaßen sagte er: "Er hat den Rechtsextremismus bagatellisiert, er hat nicht das gemacht, was seine Aufgabe gewesen wäre, wofür er auch eingesetzt wurde, damals, vor 10 Jahren, als der NSU-Komplex öffentlich bekannt wurde."