Das ist dieses Jahr anders. Zwar beschäftigt sich auch der "aktuelle" Verfassungsschutzbericht "nur" mit dem Vorjahr. Aber das hatte es in sich: Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle, nach dessen Scheitern der Täter wahllos zwei Menschen erschoss, die Attentate von Hanau, denen zehn Menschen zum Opfer fielen. Die Liste ließe sich verlängern, doch nichts davon ist vergessen.