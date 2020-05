Das Grundgesetz existiert nicht mehr in seiner ursprünglichen Form von 1949. Es wurden seither mehr als 60 Änderungen vorgenommen, für die jeweils eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich war. Bekannte Grundgesetzänderungen gab es etwa beim Asylrecht oder durch die Föderalismusreform.



Doch Artikel 79 enthält für einen Teil der Verfassung auch eine umgangssprachlich oft als Ewigkeitsgarantie bezeichnete Einschränkung: "Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.



Eine gänzlich neue Verfassung wäre allerdings möglich. Diesen Weg eröffnet der letzte Grundgesetzartikel 146: "Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist."