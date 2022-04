"The war is not over when it's over", der Krieg sei nicht vorüber, wenn er vorbei sei, erklärt die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Dr. Pramilla Patten - und macht damit auf das psychische Trauma der Frauen nach dem Krieg aufmerksam. Sie benötigten dringende psychologische Betreuung und medizinische Hilfe, fordert Patten.