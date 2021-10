Eigentlich könnte Familie Dewies im brandenburgischen Lychen als Vorzeigebeispiel in Sachen Nachhaltigkeit durchgehen: Sie bauen ihr eigenes Obst und Gemüse an und kaufen am liebsten auf dem Wochenmarkt ein. Sie verzichten der Umwelt zuliebe auf Plastik und reisen möglichst oft mit der Bahn. Fliegen kommt für sie überhaupt nicht in Frage, um CO2 einzusparen.