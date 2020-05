Erst am Wochenende waren 47 Kinder und Jugendliche aus mehreren Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in Deutschland eingetroffen. Deutschland hat sich mit neun weiteren EU-Mitgliedstaaten bereit erklärt, rund 1.600 unbegleitete Minderjährige von den griechischen Inseln aufzunehmen, davon etwa 350 in Deutschland.