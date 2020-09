Bundeswehr in Mali (Archiv)

Quelle: Michael Kappeler/dpa

In Mali sind zwei westliche Geiseln freigekommen. Das gab die UN-Mission in Mali (Minusma) bekannt. An der Minusma ist auch die Bundeswehr beteiligt.



Die Kanadierin und ihr italienischer Freund seien Ende 2018 im Nachbarstaat Burkina Faso verschleppt und jetzt in Mali entdeckt worden. Es gehe ihnen gut. In Rom bestätigte das Außenamt, dass das von einer "islamistischen Zelle" entführte Paar frei sei. In Mali und anderen Ländern der Sahelzone sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv.