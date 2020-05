Johnson-Berater wehrt sich

Dominic Cummings, Berater von Premier Johnson

Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Der britische Regierungsberater Dominic Cummings hat die massive Kritik an seiner Reise zu Verwandten mitten in der Coronakrise zurückgewiesen. "Ich bedaure nicht, was ich getan habe", sagte Cummings in London. Er gilt als zweitmächtigster Mann nach Premierminister Boris Johnson.



Er habe nur einmal Ende März seine Eltern mit seiner Familie besucht. Zeitungen hatten berichtet, dass Cummings mehrfach während der Pandemie ins 430 Kilometer entfernte Durham zu seinen Verwandten gefahren war.