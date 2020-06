Dass es nun schon in diesem Jahr gelingt, liegt allein am deutlichen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts - an der Höhe des Verteidigungsetats hat sich nichts geändert. Für die Diskussion über die deutschen Verteidigungsausgaben, so heißt es den Angaben aus Regierungskreisen zufolge, sei der Anstieg der Quote daher nicht von Relevanz.