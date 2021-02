Vertrauensvotum für Mario Draghi

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi (73) geht mit zwei klaren Vertrauensvoten aus beiden Parlamentskammern in seine erste Amtszeit. In der Abgeordnetenkammer stimmten 535 Politiker für Draghis Kabinett, es gab 56 Nein-Stimmen.



Mit der Zustimmung der größeren von zwei Parlamentskammern nahm der frühere EZB-Präsident die letzte formale Hürde für seine Regierung in Rom. Damit endet eine wochenlange politische Krise in Corona-Zeiten. Im Senat hatte Draghi schon eine Mehrheit geholt.