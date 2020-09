… ist Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Professor Dr. Drosten nimmt nicht nur bekannte Erreger wie Sars, Mers oder Ebola in den Blick, er will auch neue Erreger untersuchen, die wir heute noch nicht kennen. "Es ist unser Ziel, die Entstehung von Epidemien zu verstehen und Viren, die als Bedrohung auf uns zukommen, anhand von Labordaten zu erkennen", beschreibt Drosten sein langfristiges Ziel.



Der Mediziner und Experte auf dem Gebiet der Epidemieforschung erlangte bereits 2003 als Mitentdecker des gefährlichen Sars-Virus international Renommee: Gleichzeitig mit Wissenschaftlern aus Hong Kong und den USA gelang Drosten die Identifizierung des Virus und wenige Tage später auch die Entwicklung des ersten diagnostischen Tests. Er wurde dafür unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Bildquelle: Charité Universitätsmedizin Berlin / Wiebke Peitz