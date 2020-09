Einerseits wird argumentiert, die Geflüchteten seien nicht gezwungen, sich in den Zonen aufzuhalten, die von den griechischen Behörden mit Wasserwerfern und Tränengas attackiert werden. Wenn sie sich einfach wieder zurück bewegen würden, in Richtung Türkei, setzten sie sich selbst keiner Gefahr mehr aus. Diese Argumentation geht allerdings am Kern des Problems vorbei.