Parallel zur Schule ließ sich Wissing zum Kirchenmusiker ausbilden. Dem Abitur am Gymnasium in Bad Bergzabern (1989) folgte ein Studium der Rechtswissenschaften - auch des französischen Rechts - an den Universitäten von Saarbrücken (1989-1991) und Freiburg (1991-1994), wo er 1994 sein Erstes Juristisches Staatsexamen absolvierte. Im Anschluss an sein Referendariat im Bezirk des Pfälzischen Oberlandesgerichtes Zweibrücken legte er 1996 in Mainz sein Zweites Staatsexamen ab. Anschließend promovierte er bis 1997 in Münster im Bereich Verwaltungsrecht (Abfallrecht).