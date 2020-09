Eine Polizeikontrolle an einem Grenzübergang. Archivbild

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich besorgt über teils dramatische Folgen der neuen Grenzkontrollen in Europa geäußert. Zuletzt seien "Tausende, von Pendlern bis Lastwagenfahrern, an Grenzen gestrandet, die eigentlich keine mehr sein sollen".



Besonders der Stau im Güterverkehr führe dazu, dass Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter zu spät ankämen. Gesundheitsschutz sei in der Corona-Krise zwar richtig. "Aber wir müssen gemeinsam Lösungen finden, die unseren Binnenmarkt in Gang halten", sagte sie.