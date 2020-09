Ursula von der Leyen wird am Donnerstag als letzte Zeugin im Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre aussagen. Seit mehr als einem Jahr tagt das Gremium regelmäßig, um zu klären, wie und warum im Bundesverteidigungsministerium über Jahre hinweg millionenschwere Verträge rechtswidrig an Beraterfirmen vergeben wurden. Es wird erwartet, dass Ursula von der Leyen am Donnerstag dafür die politische Verantwortung übernimmt. Mit persönlichen Konsequenzen muss sie jedoch nicht rechnen.