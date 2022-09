Eigentlich ist seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine klar, dass auch ihre dritte Rede zur Lage der EU mitten in eine Krise fallen wird. Nach Corona jetzt also Krieg mitten in Europa. Was nicht absehbar war: dass Ursula von der Leyen die Rede nutzen wird, um in der Sache sehr technische Vorschläge vorzustellen. Vorschläge, die Europa mit bezahlbaren Strom- und Gaspreisen über den Winter bringen sollen.