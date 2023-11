Bevor wir Kiew erreichen, bekommen wir noch eine weitere Sicherheitseinweisung und lernen eine neue Abkürzung: PPE - Personal Protection Equipment. Übersetzt heißt das: die kugelsichere Weste und den Helm haben wir immer bei uns zu tragen. Das gilt besonders für die Ankunft in Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird von der Leyen am Bahnhof begrüßen. Zum ersten Mal macht er das. Eine Ehre. Viele Politiker stehen an der Seite der Ukraine, aber von der Leyen scheint immer ein wenig dichter zu stehen. Sie will die Ukraine fest an Europa binden.