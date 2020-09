Dieses Bild hat sie ihnen nicht gegönnt. Die EU-Kommissionspräsidentin auf der Sünderbank, allein am Tisch frontal zum Halbkreis der Abgeordneten des Untersuchungsausschusses als quasi Angeklagte. Die, die sich jetzt in Brüssel mit der Rettung des Weltklimas und den Weltfrieden beschäftigt, soll heute in Berlin in die Details ihrer Vergangenheit abtauchen. Kein schönes Bild. Also kommt Ursula von der Leyen (CDU) erst, wenn alle Fotografen und Kameraleute schon den Saal verlassen mussten. Sie kommt über einen Seiteneingang, grüßt, und tut erst einmal so, als ob sie nicht genau weiß, ob der Platz mit ihrem Namensschild auch wirklich ihrer ist.