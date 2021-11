So schreckten die Europäer auf, als die USA ihr neues – auf China gerichtetes – Militärbündnis für den Indopazifik ankündigten, Aukus, in dem die Technologie für Atom-U-Boote an Australien weitergegeben wird. Als der milliardenschwere Deal mit Frankreich über konventionelle U-Boote von Australien abgesagt wurde. Die mangelnde Einbindung und Kommunikation bedauerte Biden knapp als "ungeschickt". In der Sache blieb er glasklar. Ein Weckruf für Europa.