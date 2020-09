Am 30. Jahrestag des Ereignisses an diesen Mittwoch trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vormittag in der einstigen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg frühere DDR-Bürgerrechtler. Mit dem Besuch soll an den historischen Tag erinnert und der Wert der Akten heute beleuchtet werden. Auf dem Programm steht auch eine Diskussion über Anpassung und Widerstand in einer Diktatur.