Und genau diese Schicht will Marco Buschmann jetzt nicht enttäuschen. Nicht schon wieder. Hat die FDP doch schon Wirtschaftsliberale vergrätzt, weil sie in der Ampel 200 Milliarden Euro neue Schulden macht, so will der FDP-Justizminister nicht nachgeben bei einem seiner Kernthemen: der Vorratsdatenspeicherung - also der Speicherung von Handydaten auch ohne konkreten Anlass.