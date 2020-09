Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will deutsche Flughäfen wie Frankfurt und München offen halten. "Wir arbeiten daran, die Infrastruktur aufrecht zu halten, vor allem wegen Versorgung und Logistik", sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur.



"Ich stehe in dieser Frage in enger Abstimmung mit den Ländern und den Flughafenbetreibern." Die Landesregierung von Baden-Württemberg will den Betrieb an allen Flughäfen in dem Bundesland einstellen. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt.