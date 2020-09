Nach langen Debatten auf EU-Ebene und im britischen Unterhaus, einer ganzen Reihe von Abstimmungen und vorgezogenen Neuwahlen steht nun - mit knapp zehn Monaten Verspätung - der Brexit an. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar tritt der Vertrag in Kraft und Großbritannien ist kein EU-Mitgliedsstaat mehr. Was sich ändert, was mögliche negative Auswirkungen sind, darüber wird viel diskutiert. Doch welche Vorteile sehen die Brexit-Befürworter unter den Briten im EU-Austritt? Von Finanzen über Sicherheit bis hin zur Wirtschaft: ein Überblick über die Brexit-Vorteile aus Sicht der Leave-Wähler.