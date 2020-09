Am 17. März wird in fünf Bundesstaaten gewählt, unter anderem in Florida, Illinois und Ohio. Nach einer Reihe weiterer Vorwahlen ist dann der 28. April wieder besonders wichtig. An diesem Tag wird unter anderem in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten New York und Pennsylvania abgestimmt. Danach sind mehr als 85 Prozent aller Delegierten vergeben. Die letzten Vorwahlen sind Anfang Juni.