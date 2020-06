Wadepuhl: Mir fällt da eher ein Begriff aus dem Lateinischen ein: Interregnum. Eine Herrschaft geht zu Ende und die nächste soll beginnen. Wir können uns in dieser Zeit, wo so viel in der Welt und in Deutschland los ist, wo wir Wahlen zu bestreiten haben, keine lange Irritation darüber erlauben, wer die Partei mit welchen Inhalten führen soll.