In vier Bundesländern dürfen 16-Jährige den Landtag schon jetzt mitbestimmen, in weiteren sieben die Kommunalparlamente. Birte Glißmann ist Vorsitzende der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU, in Schleswig-Holstein. Zum ersten Mal durften dort bei den Landtagswahlen 2017 16-Jährige mitwählen. Gerade deswegen sieht sie das Absenken des Wahlalters kritisch: