Die USA rüsten inzwischen die halbe Welt auf. In den vergangenen fünf Jahren lieferte der größte Waffenexporteur der Erde Flugzeuge, Panzer, Militärschiffe und andere schwere Rüstungsgüter an insgesamt 96 Länder. Den starken Anstieg des dabei gehandelten Waffenvolumens der USA bezeichnet das Internationales Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem aktuellen Bericht als "dramatisch".