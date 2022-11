US-Kriegswaffenarsenal auf dem Prüfstand

"Was würde passieren, wenn im Indo-Pacom etwas in die Luft ginge? Nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren, sondern wenn es nächste Woche passieren würde?", fragte Bill LaPlante, der Chef-Waffeneinkäufer des Pentagons, dieser Tage in Bezug auf das Indo-Pazifik-Kommando der US-Streitkräfte.