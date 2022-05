Ein siegreiches Russland wäre kein guter Nachbar.

Diesem Regime wird man nur militärisch beikommen, so wie man seinen ideologischen Vorgängern nur militärisch beikommen konnte. Ob das jetzt in der Ukraine, morgen in Moldawien, oder übermorgen in Polen geschieht, ist nur eine Frage der Zeit - und wie viele Opfer wir noch in Kauf nehmen wollen. Das Imperium selbst wird mit jedem gelungenen Eroberungskrieg stärker, selbstgerechter und wagemutiger.