In der Region Cherson im Süden der Ukraine läuft eine neue Offensive an. Kiew will die von Russland seit Monaten besetzte Großstadt zurückerobern. Der ukrainische Bedarf an Munition dürfte dort deutlich zunehmen. "Diesmal müssen die Ukrainer in die Städte hineinschießen, wenn sich die russische Verteidigung dort verschanzt", beschreibt Richter eine Herausforderung. "Wenn die Ukrainer jedoch größere Räume zurückerobern wollen, müssen sie in den Bewegungskrieg übergehen. Dann wird auch bei den Panzerkräften der Munitionsbedarf zunehmen."