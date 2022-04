Überraschend war am Karfreitag bekannt geworden, dass die Regierung Finanzhilfen für militärische Anschaffungen in Partnerländern in diesem Jahr von 225 Millionen auf zwei Milliarden Euro deutlich erhöhen will. Die Ukraine soll davon mehr als die Hälfte bekommen. Auch das stößt auf Kritik: Mit Geld könne sich die Ukraine nicht verteidigen, sie brauche Waffen "und zwar so schnell wie möglich", schrieb der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bei Twitter.