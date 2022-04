Die Unionsfraktion im Bundestag will den Druck weiter erhöhen: Sollte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich in dieser Frage nicht bewegen, müsse er in der kommenden Woche mit einem entsprechenden Antrag rechnen. Das kündigte der Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter, am Dienstag im ZDF morgenmagazin an.