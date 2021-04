Und wer ein gutes Einkommen hat, der wohnt in Vierteln, in denen die eigenen Kinder in der Schule mit anderen Kulturen allenfalls im Literatur- und Kunstunterricht Bekanntschaft machen. Die Situation, in eine Klasse eingeschult zu werden, in der eine Mehrheit kein Deutsch spricht, wird man da nicht kennenlernen. Wenn Leute, die in einem ökonomisch abgeschotteten Milieu leben, dann diejenigen, die mit solchen Problemen täglich zu tun haben, als Rassisten diffamieren, weil sie hohe Zuwanderung nicht nur als Bereicherung erleben, ist das anmaßend.