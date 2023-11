Mit der neuen Partei hofft Wagenknecht bei der Europawahl im kommenden Juni auf ein zweistelliges Ergebnis wie derzeit in Umfragen. "Also wenn wir bei der Europawahl in etwa auf dem Level stehen, wie wir jetzt in den Umfragen gemessen werden, dann bin ich überzeugt, wird die Ampel überdenken, ob sie weiter so Politik machen kann", sagte sie.