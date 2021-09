Mieten und Wohnen sind das beherrschende Thema im Wahlkampf, gefolgt von Verkehr und Bildung. Die Miet- und die Kaufpreise explodieren, in den Kiezen herrscht Angst vor Verdrängung. In Milieuschutzgebieten wurden in den letzten sechs Jahren mehr als 90.000 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt. Nicht einmal ein Prozent der Mieter konnte sich die astronomischen Kaufpreise leisten.