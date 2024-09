Wahl in Brandenburg: Was denken junge Wähler?

Laut der Studie "Jugend in Deutschland 2024" blicken immer mehr junge Menschen pessimistisch in die Zukunft. "Die großen Sorgen der jungen Menschen sind finanzielle Unsicherheit, Krieg in Europa, Zuwanderung und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt", sagt Studienleiter Simon Schnetzer. Die Frustration über die Untätigkeit der Politik sitze tief, viele fühlten sich von der Regierung im Stich gelassen, betont der Jugendforscher.