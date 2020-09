Zwar gebe es in Hamburg ein Klientel für die AfD, Korte spricht etwa von "Wohlstands-Chauvinisten", die einst auch die rechtspopulistische Schill-Partei stark gemacht hätten. "Trotzdem werden vermutlich Parteien belohnt werden, die eine besondere Haltung von urbaner Toleranz haben". Die AfD gehöre nicht dazu. "Sie unterscheidet sich dadurch grundsätzlich von den anderen Parteien. Sie ist nicht-bürgerlich. Insofern wird die AfD nun auch öffentlich in Mitverantwortung genommen, da sie sich in der Vergangenheit nicht für Verschiedenheit eingesetzt hat."



Bisher ist die AfD in allen sechzehn Landtagen vertreten. Ein Scheitern der Partei an der Fünf-Prozent-Hürde könnte auch Auswirkungen auf den Kurs der Bundes-Partei haben: "Die symbolische Wirkung würde ich nicht unterschätzen", sagt Korte. "Sollte die AfD Hamburg verlieren, könnten sich Fragen der eigenen Verortung, der eigenen Radikalisierung stellen und ob diese Radikalisierung noch angemessen ist." Die AfD sei nach wie vor eine junge Partei und solche Rückschläge könnten hier auch Nachdenklichkeit auslösen.