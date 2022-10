Bereits zum dritten Mal in Folge geht die FDP in Niedersachsen mit Stefan Birkner als Spitzenkandidat in den niedersächsischen Landtagswahlkampf. Der Landesvorsitzende wirbt für eine Innovationsdekade in Niedersachsen. Im Fokus des Wahlprogramms ist die Bildungspolitik. Die FDP setzt sich dabei unter anderem für eine Unterrichtsgarantie ein und will Schulen mehr Freiraum in der Unterrichtsgestaltung geben, damit Schüler individuell gefördert werden können. Außerdem setzen die Liberalen auf das Thema "Digitalisierung" und wollen eine Digitalisierungsministerium schaffen. Ebenfalls verspricht die Partei, in Niedersachsen bis 2025 überall schnelles Internet durch Glasfaser verfügbar zu machen. Weitere Kernpunkte sind der Bürokratieabbau, mehr Investitionen und gleichzeitig die Einhaltung der Schuldenbremse. Die FDP spricht sich für den Ausbau der erneuerbaren Energien aus, insbesondere von Offshore-Windparks. Gleichzeitig fordert sie auch über die Nutzung eigener fossiler Energiereserven sowie die befristete Laufzeitverlängerung für die noch aktiven Kernkraftwerke zu sprechen.